Al via entro settembre i lavori a Palazzo Ducale

Inizieranno entro settembre i lavori del primo lotto dell’intervento previsto sul lato di via Guidoni di Palazzo Ducale di Massa con una durata prevista di un anno: si è infatti conclusa il 29 luglio la procedura di gara con l’individuazione della ditta a cui verranno affidati i lavori una volta espletate le verifiche di legge. Si tratta di una ditta toscana specializzata da lungo tempo in questa tipologia di intervento. L’importo complessivo ammonta a quasi 790mila euro di cui 640mila per lavori a base di gara. Sul primo lotto occorre ricordare che era giĂ stata espletata una precedente gara con l’assegnazione dei lavori, ma in sede di esecuzione si è reso poi necessario arrivare a una risoluzione del contratto e quindi indire una nuova procedura di gara dopo una revisione del progetto con aggiornamento del computo relativo ai costi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via entro settembre i lavori a Palazzo Ducale

