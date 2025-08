Al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada -52° Sagra del Cecatiello il gruppo folk ‘Fontanavecchia’

Tempo di lettura: 2 minuti Manca meno di un mese al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 52° Sagra del Cecatiello e già i paupisani stanno proiettati ai quattro giorni di fine agosto. E quest’anno alla 52° edizione della Sagra del Cecatiello, nonché Sagra di Qualità, non poteva mancare il gruppo folk “Fontanavecchia” che sarà presente nel circuito della sagra nel corso della serata di domenica 31 agosto. Il gruppo folk “Fontanavecchia” nasce nel 1987 come gruppo di ricerca delle tradizioni popolari della propria terra per riscoprire le radici storico-culturali del proprio paese: Casalduni, un piccolo borgo sannita di origine medievale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada -52° Sagra del Cecatiello il gruppo folk ‘Fontanavecchia’

