Al Bano a Sanremo c’è stato parecchie volte, e continua a esserci spesso. Come ospite, grande maestro, invitato speciale, all’occasione co-conduttore, ma, da otto anni a questa parte, non piĂą come concorrente. Ai Festival degli scorsi anni si era candidato, ma era stato escluso perchĂ© troppo âgĂ© – Amadeus puntava sui giovani giovanissimi. Con Carlo Conti direttore artistico le cose potrebbe cambiare e Al Bano potrebbe tornare nella schiera di big del palco dell’Ariston. Al Bano torna a pensare a Sanremo. Lo scorso anno aveva detto perentorio: “Non ci riproverò più”. Parole portate via dal vento della sua Puglia, perchĂ© Al Bano con Sanremo ci riprova eccome, ma a una condizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano a Sanremo 2026? Il cantante riapre al Festival: “Attendo garanzie”