Agricoltore attaccato dai lupi | Ho difeso il bestiame e mi hanno inseguito fino a casa

Rimini, 2 agosto 2025 – "Me la sono vista brutta, davvero brutto. Il lupo era arrivato ormai a un paio di metri da me.". A Giorgio Albori trema la voce, quando racconta il suo incontro 'ravvicinato' con i lupi. "Mai successa una cosa simile. Mai visti i lupi qui a casa nostra, in tanti anni". Dopo quello che è accaduto l'altra notte Giorgio e i suoi famigliari hanno paura. Per i loro animali, e per la loro stessa incolumità. "Quel lupo mi ha inseguito per aggredirmi.", dice convinto Giorgio. Mentre parla è ancora agitatissimo: " Ho 90 anni compiuto, quando sono entraro in casa per poco non mi veniva un infarto.

