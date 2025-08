Agosto parte col freno a mano tirato | Camere libere si spera nel last minute

L’estate è al giro di boa. Con la fine di luglio e l’inizio di agosto, per gli operatori turistici si tira un primo bilancio di metà stagione. Dopo un inizio condizionato negativamente dalle difficili condizioni meteo a maggio e tutto sommato un buon giugno, la sensazione è che luglio sia stato in calo e agosto inizia con il freno a mano tirato. Specie durante la settimana si ha la sensazione che ci siano stati meno arrivi, tuttavia ci sono aziende, come quelle del settore en plein air, che lavorano più dello scorso anno. La famiglia Vernocchi ha il polso dell’andamento nella zona di Cesenatico centro, dove gestisce il quattro stelle Hotel Miramare, il tre stelle New Bristol ed il due stelle Domus Mea: "Giugno è andato bene dice Monica Vernocchi , luglio è stato in linea con la scorsa estate, mentre per agosto abbiamo tutte le camere occupate al Miramare e al New Bristol ne abbiamo alcune ancora libere che contiamo di prenotare in last minute; anche il ristorante Capo del Molo è in linea con la passata stagione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

