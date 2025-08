Agosto il mese delle vacanze non per tutti | un residente su due resta a Firenze

Firenze, 2 agosto 2025 - Agosto, mese per eccellenza delle vacanze. Ma non tutti hanno preparato e giĂ caricato le valigie in auto e sono pronti a partire. I dati parlano chiaro: un fiorentino su due si abbronzerĂ sull’Arno. Secondo i dati nazionali diffusi da Confesercenti e rilevati dal Centro Studi Turistici di Firenze infatti solo il 46,5% dei residenti lascerĂ la cittĂ . A scoraggiare le partenze sono l’aumento dei prezzi, in particolare nella ristorazione. L’estate è sinonimo di bella stagione, serenitĂ e vacanze, ma per chi resta in cittĂ può trasformarsi in un momento critico. Nei condomini semi-deserti l ’assenza dei vicini può ridurre la possibilitĂ di controllo delle regole di buon vicinato e alterare gli equilibri di convivenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Agosto, il mese delle vacanze (non per tutti): un residente su due resta a Firenze

