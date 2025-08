Agosto 2025 | un mese cruciale per il personale scolastico tra scadenze adempimenti e organizzazione del nuovo anno

Per insegnanti e personale ATA, l’estate 2025 non sarĂ solo un periodo di ferie e riposo, ma anche un momento determinante per il proprio percorso professionale. Agosto, spesso considerato mese di sospensione delle attivitĂ , si conferma invece ricco di impegni tecnici e amministrativi indispensabili per garantire la piena operativitĂ delle scuole all’inizio del nuovo anno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: agosto - mese - personale - cruciale

Continuità sostegno 2025: chi accetta avrà contratto al 31 agosto o 30 giugno pagato ogni mese. Pillole di Question Time - Nel question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stato analizzato un aspetto specifico legato alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Genitori fuorisede a Milano: “1300 al mese per centri estivi chiusi ad agosto quando lavoriamo. Chi sta con i figli?” - La testimonianza di Rachele B., dipendente statale a Milano e madre di due figli piccoli. "Io non ho ferie ad agosto, e mio marito solo due settimane.

Torna “Ridere d’agosto ma anche prima”: un mese di spettacoli e comicità tra il Porto Antico e San Fruttuoso - Da giovedì 3 luglio a martedì 5 agosto 2025 tornano a Genova gli appuntamenti del Festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage che quest’anno giunge alla 35ª edizione.

Ristoratori maremmani pronti per la sfida estiva: «Agosto mese cruciale» - Il Giunco Vai su X

-190 GIORNI ALLE OLIMPIADI: IN ARRIVO L’AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PRESA D’ACQUA SUL BOITE A CORTINA Il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 entra sempre più nel vivo. Nel mese di agosto saranno aggiudicati i lavori per un’opera Vai su Facebook

Pronti a vigilare su sagre e fiere: agosto è il mese cruciale per il turismo e la ristorazione; Ristoratori maremmani pronti per la sfida estiva: «Agosto mese cruciale»; Scadenze fiscali agosto 2025: il Fisco non va in vacanza.