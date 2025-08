Affitti con il canone agevolato Siglato l’Accordo territoriale

GROSSETO Firmato un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Grosseto che riguarda i contratti di affitto a canone agevolato, i contratti transitori e quelli per studenti universitari. L'accordo è stato sottoscritto dalle principali associazioni dei proprietari di case (Asppi, Confedilizia, UPPI) e degli inquilini (Sicet, Sunia ed Uniat). Il nuovo accordo, che entrerà in vigore da ottobre, sostituirà quello precedente firmato nel 2017 e al suo interno contiene diverse novità a partire dalla suddivisione del territorio del Comune di Grosseto in 15 aree, basandosi sui dati aggiornati del mercato immobiliare (zone Osservatorio Mercato Immobiliare, secondo semestre 2024).

