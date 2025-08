Aereo fermato sulla pista di decollo a Malpensa a bordo c'era un terrorista francese | arrestato

Un cittadino francese ricercato per terrorismo di matrice jihadista è stato arrestato nei giorni scorsi mentre si trovava a bordo di un aereo in partenza per il Bahrein dall'aeroporto di Milano Malpensa. Il velivolo, che si trovava in fase di rullaggio sulla pista, è stato fermato poco prima del decollo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una persona sarebbe morta all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio dopo essere stata risucchiata dal motore di un aereo che in quel momento si stava preparando al decollo. L'individuo avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo contro il velivolo in fase di rul

