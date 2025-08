Addio Rosi | fotografo-tifoso

AREZZO È stato colui che il 9 giugno 1985 sollevò un affranto Menchino Neri, che aveva appena sbagliato il rigore contro il Campobasso spingendolo nuovamente dentro il terreno di gioco. Uno scrollone emotivo che, di lì a un minuto, consentì al capitano di segnare in rovesciata il gol vittoria, ovvero il gesto più iconico della storia del cavallino ed entrare nella leggenda amaranto. L’autore di quel gesto, Giuseppe Rosi, è morto ieri per un malore improvviso che lo ha stroncato a 70 anni, mentre si trovava in vacanza. Per tutti semplicemente "Beppe", fotografo di professione, per molti anni ha collaborato con lo studio Tavanti, mettendosi poi in proprio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Addio Rosi: fotografo-tifoso

In questa notizia si parla di: rosi - addio - fotografo - tifoso

Addio a Beppe Rosi, il fotografo che spinse Neri verso la rovesciata dei sogni - E’ morto Beppe Rosi, fotografo di professione, aretino vero, con un carattere vitale che lo rendeva un uomo piacevole da frequentare.

Addio a Beppe Rosi, il fotografo che spinse Neri verso la rovesciata dei sogni; Addio grande Frankie Banana: ristoratore, musicista, super-tifoso del pugile Rosi; Addio Rosi: fotografo-tifoso.

Addio a Beppe Rosi, il fotografo che rimandò in campo Menchino Neri prima della rovesciata. Un malore mentre era in vacanza - Giuseppe Rosi, per tutti Beppe, il fotografo che il 9 giugno 1985 rimandò in campo Menchino Neri dopo che aveva sbagliato il calcio di rigore e prima della storica rovesciata, è morto giovedì 31 lugli ... Come scrive corrierediarezzo.it

Addio al fotografo Beppe Rosi - Due mesi fa aveva partecipato alla festa per il quarantennale della rovesciata dei sogni di Menchino Neri, organizzata d ... Segnala teletruria.it