Una bella notizia per la costa, che arriva da Arpae. I risultati dei campionamenti aggiuntivi hanno sancito il rientro nella norma dei 6 punti (sui 98 monitorati) che mercoledì 30 e giovedì 31 luglio erano risultati sopra soglia. Verranno quindi ritirate le ordinanze di non balneabilità che avevano temporaneamente interessato Spiaggina e Scanno a Goro, Porto Garibaldi, Marina di Ravenna Sud, Foce Marecchia (Rimini). In aggiunta a ciò, il Comune di Comacchio, sui dati pubblicati dall’Ufficio Statistico Regionale delle presenze turistiche allo scorso 30 giugno esprime tutta la propria soddisfazione, attraverso il sindaco Pierluigi Negri e l’assessore al turismo Emanuele Mari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Acqua pulita, ritirata l’ordinanza

