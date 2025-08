Accompagna la sorella in ospedale e si sente male Salvata da una dottoressa arrivata al lavoro in anticipo L’episodio presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma

Una storia di vita e speranza si è consumata pochi giorni fa all'interno dell' Ospedale Sant'Andrea di Roma, dove il destino ha intrecciato le esistenze di due sorelle e di una dottoressa, salvando una vita in un momento di drammatica necessità. Un incontro casuale che ha fatto la differenza. Una delle due donne era giunta all'ospedale per sottoporsi a delle terapie nell'ambito dell'ambulatorio di Ematologia. Non volendo affrontare la situazione da sola, aveva chiesto alla sorella di accompagnarla e questa aveva accettato. Ma quello che doveva essere un normale appuntamento in ospedale, si è trasformato in un momento drammatico.

