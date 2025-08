Accesso al centro storico Via libera ai mezzi elettrici anche il parcheggio è gratis

Cambiano le regole per chi abita o deve accedere alle zone a traffico limitato (ZTL) e alle zone a rilevanza urbanistica (ZRU), ossia il nostro centro storico dove accesso e parcheggio sono disciplinati da precise regole approvate dalla giunta ed alle quali bisogna adeguarsi attraverso il rinnovo dei pass entro il 31 agosto. Primo di tutto occorre prendere atto della discriminante tra chi abita in centro e non ha garage e chi vi risiede ma possiede posto auto privata (sia coperto che esterno). Per i primi la spesa è di 10 euro per avvio pratica, 16 euro di bollo, 120 euro di tariffa annuale. Dopodiché possono transitare attraverso i varchi consentiti dal proprio pass e parcheggiare negli spazi definiti (ma spesso il parcheggio vicino a casa è un miraggio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accesso al centro storico. Via libera ai mezzi elettrici, anche il parcheggio è gratis

