Accadde oggi | 2 agosto la strage alla stazione di Bologna

Fu uno degli atti terroristici più gravi del secondo Dopoguerra Stazione di Bologna, 2 agosto 1980. Erano le 10:25 quando il tempo si fermò a causa di una bomba a tempo, in una valigia abbandonata, esplosa nella sala d’attesa della seconda . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 2 agosto, la strage alla stazione di Bologna

In questa notizia si parla di: agosto - stazione - bologna - accadde

Gallarate, fino al 31 agosto in vigore l’ordinanza anti alcol. Stazione sorvegliata speciale - Gallarate (Varese) – Entrerà in vigore domani e fino al 31 agosto la nuova ordinanza antialcol firmata dal sindaco di Gallarate Andrea Cassani.

Valmontone, dal 5 agosto al via ai lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria - Al via tra pochi giorni i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della stazione ferroviaria di Valmontone.

Zagarolo, dal 5 agosto al via i lavori alla stazione ferroviaria - Tra qualche giorno oltre che a Valmontone inizieranno i lavori di potenziamento infrastrutturale previsti presso anche per la Stazione FS di Zagarolo, nell’ambito del progetto nazionale PC80 promosso da RFI e sempre sulla linea FL6 Roma - Cassino.

Sabato 26 luglio si inaugura la rotatoria 2 agosto 1980 e il memoriale alle vittime della strage Presente il vignolese Roberto Roncaglia che visse i fatti in prima persona Il Comune di Vignola non dimentica: è la scritta che campeggia sul monumento-memor Vai su Facebook

Almanacco | Sabato 2 Agosto: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna: il Ministro Piantedosi alle commemorazioni; Alla stazione di Vignola un monumento in ricordo della strage del 2 agosto.

2 agosto, i ritratti delle vittime esposti in stazione - In occasione delle commemorazioni della Strage del 2 agosto, nella stazione sotterranea dell'Alta velocità di Bologna è stata allestita una mostra degli allievi dell'Accademia di belle arti cittadina ... Da rainews.it

Strade chiuse e divieti di sosta del 2 agosto per il corteo della strage in stazione a Bologna - – Strade chiuse e divieti di circolazione per sabato 2 agosto quando si svolgerà la commemorazione del quarantacinquesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna. Riporta informazione.it