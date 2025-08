Mandata in archivio ufficialmente lo scorso weekend l’edizione dai numeri più importanti della Beach Volley Young Academy organizzata dalla M&G Scuola Pallavola, protagonista al Doppiozero di Lido di Fermo. Una festa dello sport e del volley con una academy, giunta alla diciottesima edizione, che ha vissuto di numeri di partecipazione incredibili. Chi ha dato vita tanti anni fa a questa idea è proprio Massimiliano Ortenzi, che guida anche la Yuasa Battery Grottazzolina, pronta a radunarsi il prossimo 21 agosto per la seconda stagione consecutiva in Superlega. Ma di certo diciotto stagioni estive all’insegna del Beach Volley non sono affatto banali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Academy, coach Ortenzi:. "Non ci dimentichiamo da dove arriviamo»