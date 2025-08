Abusi in spiaggia su una ragazzina La vittima ritratta | ho inventato

Aveva raccontato di essere stata violentata da uno sconosciuto in spiaggia, ma a distanza di alcune ore la ragazzina, una 15enne, ha ritrattato, dicendo di essersi inventata tutto. L’altro ieri, accompagnata dalla madre, la giovanissima si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, raccontando di essere stata aggredita, intorno alle 22 di quella sera, da uno sconosciuto mentre passeggiava da sola, in riva al mare, sulla spiaggia del lungomare nord. La presunta aggressione, poi la violenza sessuale a due passi dal mare. Come da prassi, all’ospedale di Civitanova Alta era stato richiesto l’intervento dei carabinieri, che erano subito intervenuti sul posto per acquisire la testimonianza della 15enne, ed era stato attivato il codice rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi in spiaggia su una ragazzina. La vittima ritratta: ho inventato

In questa notizia si parla di: spiaggia - ragazzina - abusi - vittima

