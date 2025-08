Abi portafogli diversificati famiglie sono elemento forza

Le famiglie italiane hanno "una maggiore diversificazione finanziaria " che include fondi comuni, una quota significativa di titoli di stato e meno azioni, "con una composizione più articolata rispetto alla media dell'area euro". E' quanto emerge da un'analisi dell' Abi che la definisce come "un ulteriore elemento di forza". In particolare, si legge nella ricerca "la componente finanziaria di mercato (azioni quotate, fondi comuni, titoli di debito, assicurazioni e fondi pensione) rappresenta il 21,3% della ricchezza complessiva delle famiglie italiane, rispetto al 19,4% della media dell'eurozona (Germania 21,2%, Francia 18,0%, Spagna 11,2%): ciò si deve soprattutto alla maggiore diffusione dei fondi comuni, che pesano per il 6,9% in Italia contro il 4,6% dell'area euro (Germania 5,8%, Francia 2,4%, Spagna 5,4%)". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Abi, portafogli diversificati famiglie sono elemento forza

