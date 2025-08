Abbraccio Schlein-Ricci Asse su aree interne | Territori da rilanciare

di Massimiliano Mariotti FORCE (Ascoli) La proposta di legge per il rilancio delle aree interne e il forte sostegno a Matteo Ricci per le prossime regionali sono stati il filo conduttore della serie di appuntaneti di Elly Schlein nel Piceno. La segretaria nazionale Pd ieri a Force ha colto l'occasione per parlare del documento presentato alla Camera. Un piano da 6 miliardi da reperire – secondo Schlein – sottraendo risorse al ponte sullo stretto di Messina, progetto assai caro al ministro Salvini. "Innanzitutto siamo contenti che tutte le forze politiche della coalizione abbiano confermato il sostegno a Ricci – ha detto Schlein –.

Inizia la festa dell’Unità . Arriva la segretaria Schlein per spingere Matteo Ricci - Ancona al centro della campagna per le regionali del prossimo autunno: per il giorno inaugurale della II edizione della rinnovata Festa dell’Unità prevista la presenza e l’atteso intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.

Elly Schlein dà il via alla alla Festa dell'Unità ad Ancona: «Qui per costruire l'alternativa con Matteo Ricci» - ANCONA – Un caldo sole e circa 2mila persone hanno accolto nel tardo pomeriggio Elly Schlein, giunta ad Ancona per inaugurare la Festa dell’Unità di piazza Pertini.

Elena Leonardi all'attacco: «Schlein, poco interessata alle Marche, ha ignorato Ricci che non ne azzecca una» - ANCONA – Ad Ancona è iniziata la Festa dell’Unità e ieri giovedì 5 giugno, come ospite della prima giornata sul palco ha tenuto un comizio la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.

