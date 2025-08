Abbonamento negato Zangrillo non ci sta | Genoa poco elegante per questa squadra ho pianto

L'ex presidente e la tessera non concessa: "Poco eleganti seppur nelle regole. Ho sempre agito nell'interesse del Grifone". Il club: "Non aveva la tessera del tifoso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abbonamento negato, Zangrillo non ci sta: "Genoa poco elegante, per questa squadra ho pianto"

In questa notizia si parla di: poco - abbonamento - negato - zangrillo

Nuovi veleni in casa Genoa. E stavolta il casus belli è un abbonamento negato. Con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria presentata dall’ex presidente Alberto Zangrillo, a tutt’oggi consigliere d’amministrazione del club rossoblù Vai su Facebook

Genoa, abbonamento negato ad Alberto Zangrillo: l’ex presidente denuncia il club Vai su X

Abbonamento negato, Zangrillo non ci sta: Genoa poco elegante, per questa squadra ho pianto; Il Genoa rifiuta l’abbonamento all’ex presidente Zangrillo; Il Genoa sul caso Zangrillo: Applicate le procedure corrette.

L'ex presidente del Genoa Zangrillo si è visto negare l'abbonamento dalla società. Tifosi in rivolta per la scelta della dirigenza. - L'ex presidente del Genoa Zangrillo si è visto negare l'abbonamento dalla società. monza-news.it scrive

Genoa vieta abbonamento a ex presidente Zangrillo, che polemica. I calciatori telefonano ai tifosi per convincerli - Zangrillo si è visto negare due abbonamenti allo stadio: Non sono gradito alla nuova proprietà. Lo riporta sport.virgilio.it