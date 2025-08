Abbiamo arrestato sua figlia se vuole liberarla deve pagare una cauzione Nella banda anche un 16enne

Ha solo 16 anni ma è già un esperto in truffe in danno di anziani. Siamo ad Ischia e fortunatamente la rete della legalità nella lotta alle truffe tra controlli, telecamere e prevenzione sta funzionando. La tecnica è acclarata ma continua a mietere vittime, forse perché a volte il cuore ha la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: abbiamo - arrestato - figlia - vuole

Khaby Lame è stato davvero arrestato? Cosa abbiamo scoperto - Nel giro di poche ore, il nome di Khaby Lame ha cominciato a rimbalzare su tutte le piattaforme social, accompagnato da una notizia allarmante: il creator più seguito su TikTok sarebbe stato arrestato a Las Vegas.

007 ucraini: “Abbiamo sventato due attentati per assassinare Zelensky”. Arrestato un soldato polacco - Il capo dei servizi di sicurezza dell’Ucraina (Sbu), Vasyl Malyuk, ha riferito che sono stati sventati due attentati per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky.

Ragazzo ucciso sulla Colombo, arrestato un 27enne: “Voleva dei soldi, abbiamo reagito” - Mamum Miah è morto su via Cristoforo Colombo dopo che uno sconosciuto lo ha accoltellato al torace. Il ragazzo stava passando la serata con gli amici dopo la fine del turno di lavoro.

«Sono vittima della violenza del fidanzato di mia figlia. Ha cercato di ammazzarmi, eppure adesso siamo io e la mia famiglia a dover scappare e nasconderci». Aggredita a pugni e calci e ridotta a una maschera di lividi dal diciottenne con il quale la figlia sta d Vai su Facebook

“Abbiamo arrestato sua figlia, se vuole liberarla deve pagare una cauzione”. Nella banda anche un 16enne; Truffa ad anziana, in manette un 16enne; Omicidio a Settala, uccide la moglie a coltellate: la figlia di 10 anni chiama i soccorsi, arrestato 50enne.

Picchia figlia e moglie, arrestato. Divieto di avvicinamento e ... - Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico Ancona, ragazza in lacrime chiama il 112 e interviene la polizia ANCONA, 28 giugno 2025, 12:58 Redazione ANSA ... Da ansa.it

Sequestra la figlia 18enne che era in una struttura protetta, arrestato - Un 50enne marocchino è stato arrestato dalla polizia di Padova per aver sequestrato per la strada la figlia di 18 anni che era stata collocata in una struttura protetta dopo aver denunciato i ... ansa.it scrive