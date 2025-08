A Cirié Torino sarà possibile essere sepolti con il proprio cane o gatto

L'amministrazione ha dato attuazione alla legge regionale varando una modifica al regolamento di polizia mortuaria: "Un gesto di rispetto per un legame autentico e profondo, spesso più stabile di tante relazioni umane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Cirié (Torino) sarà possibile essere sepolti con il proprio cane o gatto

