A che ora Thomas Ceccon in finale nei 100 farfalla oggi | programma esatto n di corsia avversari tv

Thomas Ceccon ci prova. Il fuoriclasse azzurro, infatti, oggi alle ore 13.43 italiane sarà impegnato nella Finale dei 100 farfalla ai Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Il classe 2001 si presenta all’atto conclusivo dopo aver messo a segno un clamoroso record italiano in quella che, sulla carta, non sarebbe una delle “sue” gare. Il nativo di Thiene, dopo essere uscito di scena in maniera clamorosa nelle batterie dei 200 dorso, si è rifatto con gli interessi stampando un 50.42 che va ad abbattere il primato italiano precedente (50.64) e oggi proverà il colpaccio. I favoriti per la gara sono lo svizzero Noè Ponti che si è qualificato con il tempo di 50. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Thomas Ceccon in finale nei 100 farfalla oggi: programma esatto, n. di corsia, avversari, tv

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Incidente per Thomas Ceccon, il campione non può più gareggiare: cosa gli è successo - Thomas Ceccon, campione di nuoto vicentino e fuoriclasse in corsia, ha affrontato un imprevisto che lo ha messo in difficoltà durante il Cool Swim Meeting di Merano.

Thomas Ceccon bloccato nel traffico: salta la gara - Brutto imprevisto per il nuotatore Thomas Ceccon che, a causa di un maxi ingorgo è arrivato in ritardo alla gara, perdendo l'occasione di vincere i 50 m in stile libero L'articolo Thomas Ceccon bloccato nel traffico: salta la gara proviene da Il Difforme.

#Singapore2025 Thomas Ceccon in finale nei 100mt farfalla, migliorando il record italiano. Chiude 8^ Sara Curtis, prima italiana in finale nei 100 stile. Si qualificano in finale Leonardo Deplano nei 50 stile e Silvia Di Pietro nei 50 farfalla. #MondialiNuoto Vai su Facebook

NUMERO DA RECORD! Thomas Ceccon si prende la finale dei 100 farfalla con il quinto tempo e porta il record italiano sul 50"42, cancellando il 50"64 che valse a Piero Codia il titolo europeo a Glasgow 2018. @DBM_Media #azzurri #italnuoto #swi Vai su X

