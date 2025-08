A che ora Simona Quadarella in finale oggi negli 800 sl | programma esatto n di corsia avversarie tv

Simona Quadarella va a caccia di un’altra impresa ai Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. La nuotatrice romana, infatti, dopo lo splendido argento conquistato nei 1.500 sl, oggi alle ore 14.21 italiane (le ore 20.21 locali) cercherà il bis negli 800 stile libero, per andare a impreziosire una bacheca personale già di altissimo livello. Il compito non sarà facile, dato che le rivali in questa gara saranno davvero le migliori in assoluto. La fuoriclasse azzurra classe 1998, infatti, se la dovrà vedere con Katie Ledecky (dominatrice dei 1.500) che non ha certo bisogno di presentazioni e sarà nuovamente la grande favorita per la gara ma, attenzione, perchè sarà fianco a fianco con Summer McIntosh pronta a rubare lo scettro alla rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Simona Quadarella in finale oggi negli 800 sl: programma esatto, n. di corsia, avversarie, tv

