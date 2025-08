A che ora Gianmarco Tamberi ai Campionati Italiani di atletica | programma esatto tv streaming

Ci attende un fine settimana ricco di emozioni e spettacolo con i Campionati Italiani di atletica edizione 2025. La manifestazione in questa occasione si disputerà a Caorle (Venezia) e ci regalerà due giorni di altissimo livello. La squadra azzurra sta vivendo un momento davvero eccellente e cercherà di confermarlo anche nella rassegna tricolore. Il weekend sulla pista veneta, oltre al significato intrinseco, varrà anche come una fondamentale tappa di avvicinamento ai Campionati Mondiali, che si disputeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre prossimi. Il percorso di avvicinamento al grande evento mondiale entra sempre più nel vivo e gli atleti devono iniziare ad affinare la propria condizione fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Gianmarco Tamberi ai Campionati Italiani di atletica: programma esatto, tv, streaming

#Caorle – Domenica ai Campionati Italiani Assoluti di atletica sarà in gara anche Gianmarco Tamberi Caorle si prepara ad accogliere una delle edizioni più prestigiose dei Campionati Italiani Assoluti di atletica. Tra i numerosi atleti di grande livello che calche Vai su Facebook

Caorle, domenica ai Campionati Italiani Assoluti di atletica sarà in gara anche Gianmarco Tamberi; Salterò agli Assoluti, non gareggiare per paura di perdere non è da me; Atletica, Campionati Italiani stellari: i big presenti, le sfide e i favoriti. Tappa verso i Mondiali.

Campionati assoluti di atletica a Caorle, Matteo Sioli sfida Tamberi nell’alto. Fausto Desalu, assalto a 100 e 200 - Sarà l’edizione numero 115 degli assoluti italiani di atletica leggera, contando le varie denominazioni ... Secondo milano.corriere.it

Campionati italiani assoluti di atletica 2025: i big protagonisti, programma, orari e dove vedere le gare in diretta - Sabato 2 e domenica 3 agosto appuntamento a Caorle con i Campionati italiani assoluti di atletica 2025. Come scrive olympics.com