Prosegue verso la conclusione il cantiere del nuovo asilo nido di Camucia. Il sindaco di Cortona Luciano Meoni, ha appena effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. L’apertura della struttura è prevista per l’autunno, come confermato dallo stesso primo cittadino in un post pubblicato sui social. L’edificio, situato nell’area a nord della rotatoria di via dei Mori, si avvicina dunque alla fase finale: completate le opere interne, si sta procedendo con gli interventi esterni. L’ultimo progetto approvato dalla Giunta prevede la realizzazione di un’area parcheggio da circa 250 metri quadrati, la pavimentazione dei percorsi pedonali, la posa in opera di pergolati, la sistemazione delle aree verdi e la realizzazione delle recinzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Camucia nido pronto in autunno. Una scuola moderna per 65 bimbi

