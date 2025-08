Reggio Emilia, 2 agosto 2025 – “Ho accettato di essere il primo paziente, non solo per me, ma per tutti quelli che vivono le mie stesse difficoltà . Prima della terapia genica tutto era confuso, indistinto. Ora riesco a uscire la sera da solo, riconosco i colleghi, le forme degli oggetti, leggo i sottotitoli in Tv anche da lontano, vedo le corsie del magazzino dove lavoro senza inciampare. Non è solo vedere meglio: è iniziare a vivere ”. Questo il commento del primo paziente al mondo trattato con un’innovativa terapia genica per una rara malattia, la sindrome di Usher, che porta a sordità e cecità progressiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A 38 anni torna a vedere: “È stato come rinascere”