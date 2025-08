3DS CTRMUS 0.51 | Hotfix per Nintendo 3DS – Novità e Miglioramenti

CTRMUS, il lettore musicale per Nintendo 3DS, è stato aggiornato alla versione 0.5.1, una hotfix che risolve alcuni problemi e introduce ottimizzazioni per una migliore esperienza utente. Novità nella versione 0.5.1. Risolto un crash (segmentation fault) durante la pulizia della console informativa sullo schermo superiore.. Ottimizzazioni di compilazione con l’aggiunta dei flag -O3 per migliorare le prestazioni.. Rilevamento più veloce dei file MP3, ora più semplice ed efficiente.. Miglioramenti alla stabilità generale e altre piccole modifiche per un’esperienza più fluida.. Scarica l’ultima versione in formato 3DSX, CIA o 3DS dalla pagina delle release o scansiona il QR code fornito. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net