10 hit che hanno reso mitici dei film senza essere nate come parte della loro colonna sonora

La colonna sonora in una qualsiasi opera audio visiva è fondamentale, tanto più se è destinata a essere proiettata sul grande schermo. Trovare la musica più adatta alla scena importante di un film può non sembrare una grande impresa, tuttavia, per creare un momento di perfetta armonia tra immagini e colonna sonora bisogna avere la sensibilità di un vero artista. Chi ha questo dono riesce a fondere musica e scene creando un'esperienza audiovisiva superiore ai singoli elementi che la compongono. Basti pensare al momento in cui Misirlou si sente per la prima volta in Pulp Fiction o magari al modo in cui Let's Stay Together viene usata nello stesso film, o ancora la capacità di You Never Can Tell, di impreziosire le scene del ballo.

La scuola romana delle risate, Piotta video intervista: «Firmo la colonna sonora, il ricordo di Antonello Fassari» - La nostra video intervista a Piotta, autore della colonna sonora del documentario La scuola romana delle risate, che racconta con la tradizione comica della Capitale, da Petrolini a Sordi, da Proietti a Verdone.

Silent Hill 2 Remake, Konami presenta il vinile della colonna sonora in edizione limitata - Konami Digital Entertainment (KONAMI) e Laced Records collaborano ancora una volta per portare in vinile la colonna sonora rielaborata del compositore storico della serie Silent Hill, Akira Yamaoka, per Silent Hill 2, il remake uscito a fine 2024.

Clair Obscur: Expedition 33, la colonna sonora ha realizzato numeri impressionanti in streaming - Uno degli elementi più acclamati di Clair Obscur: Expedition 33 non è solo il gameplay o la direzione artistica, ma la sua colonna sonora, che sta facendo parlare di sé anche al di fuori del mondo videoludico.

Elisabetta Caporale: “Sono mancati cinque centesimi, è un argento CHE BRUCIA, Thomas?” [Lungo silenzio, uno di quelli che in un film annuncia due opzioni: o parte una colonna sonora inquietante e il protagonista elimina il nemico; oppure il nostro eroe so Vai su Facebook

Colonna sonora cinema, questa è la migliore: di un film anni '80 - Esquire - Sorpresa, la migliore colonna sonora di sempre è di un film anni '80 Rolling Stone ha stilato una classifica delle migliori collezioni di canzoni per il cinema: ecco chi c'è al primo posto.

Profondo Rosso al Castello Sforzesco: film e colonna sonora, il brivido è doppio - Il soundtrack verrà eseguito dal vivo: sul palco l'ultima incarnazione dei Goblin di Claudio Simonetti