Le serie anime che condividono temi, atmosfere e approcci estetici con Neon Genesis Evangelion rappresentano un patrimonio di grande valore per gli appassionati di narrazioni più mature e simboliche. La produzione di Hideaki Anno ha rivoluzionato il genere, lasciando un segno indelebile che si manifesta anche in opere successive capaci di riproporre atmosfere simili o affrontare tematiche affini. anime contempoanei e similari a evangelion. sonny boy: una serie sci-fi di Madhouse. Sony Boy, prodotto da Madhouse, è considerato tra le serie anime più sottovalutate degli anni 2020. Sebbene non presenti elementi mecha evidenti come in Evangelion, tratta temi quali la solitudine, l’identità e le aspettative, centrali anche nella caratterizzazione di Shinji. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 10 anime sottovalutati da non perdere dopo Evangelion