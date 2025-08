Zone rosse a Bologna il questore Sbordone | Non chiamatele così In piazza XX Settembre situazione migliorata

Bologna, 1 agosto 2025 – Piazza XX Settembre non è una piazza come le altre. “È un luogo di passaggio, è un nodo nevralgico tra la stazione e il centro, è a due passi dalla Montagnola. È uno spazio su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché gli spacciatori, appena ne intravedono la possibilità , tornano”. Il questore Antonio Sbordone è consapevole che il lavoro di chi è preposto alla sicurezza non finisce mai. In piazza XX Settembre è così. Da sei mesi, il progetto per la riqualificazione dell’area, affidato dal Comune ad Ascom, ha contribuito a riempire gli spazi, nell’obiettivo di sottrarli al degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zone rosse a Bologna, il questore Sbordone: “Non chiamatele così. In piazza XX Settembre situazione migliorata”

In questa notizia si parla di: settembre - piazza - bologna - questore

Passeggiate serali per riscoprire piazza XX Settembre, via Galliera e i suoi portici - Nel mese di maggio 2025, ogni martedì sera, Bologna invita cittadini e turisti a prendersi del tempo per riscoprire la città a passo lento.

I chioschi contro lo spaccio resteranno in piazza XX Settembre - Rimarranno almeno fino a fine anno i chioschi e le giostre di 'XXL Piazza Libera', l'allestimento nato per creare socialità e "togliere spazio" allo spaccio e alla criminalità n piazza XX Settembre.

Controlli antidroga in piazza Verdi, Bolognina e piazza XX Settembre - I carabinieri hanno effettuato dei controlli per il contrasto alla microcriminalità in alcune zone nevralgiche della città di Bologna.

Controllo nel locale in pieno centro a Bologna: già lo scorso anno era stato emesso un ordine del questore per le stesse irregolarità Vai su Facebook

Zone rosse a Bologna, il questore Sbordone: “Non chiamatele così. In piazza XX Settembre situazione migliorata”; In piazza XX Settembre la Lamborghini della Polizia | VIDEO; Bologna, tensione per il corteo di Casapound e Patrioti. Lepore: via da piazza XX Settembre.

Piazza XX Settembre Bologna, bar chiuso per 10 giorni e arresti per spaccio - Nella giornata di mercoledì 11, il questore ha ordinato la sospensione, per giorni 10, delle autorizzazioni di un pubblico esercizio sito in Galleria 2 Agosto, all’altezza di Piazza XX Settembre. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Bologna e sicurezza, il questore: “Servono più agenti ed è giusto ... - È quella organizzata per martedì 13, tra Sferisterio, Montagnola e piazza XX Settembre, dove si svolgerà un torneo di ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it