Zona logistica semplificata vertice in Comune | Pronti con la cabina di regina Al vaglio nuove agevolazioni fiscali

Giovedì mattina l’Assessorato alle attivitĂ produttive ha promosso e organizzato in Municipio, con la collaborazione della Camera di Commercio, un importante momento di condivisione e approfondimento della Zona logistica semplificata, lo strumento operativo di semplificazione delle politiche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: zona - logistica - semplificata - vertice

Zona logistica semplificata, la Regione: "Per partire siamo in attesa delle nomine dei ministeri" - Fare chiarezza sullo stato di attuazione della Zona Logistica Semplificata, il progetto strategico che ha il proprio cardine nel porto di Ravenna, mentre a Forlì include 230 ettari in cui è possibile sviluppare attività economiche con agevolazioni fiscali e meno burocrazia.

Variante della Statale 16, Uba (Pd): "DarĂ gambe alla Zona logistica semplificata" - Leonardo Uba, candidato alla Segreteria del Partito Democratico di Ferrara ha commentato "la notizia della sentenza del Consiglio di Stato a proposito della variante della Ss 16 nel tratto di Argenta".

Regione, Calvano (Pd): “Fare chiarezza sull'attuazione della Zona logistica semplificata" - Fare chiarezza sullo stato di attuazione della Zona Logistica Semplificata, il progetto strategico che ha il proprio cardine nel porto di Ravenna.

Zona Logistica Semplificata, vertice in Municipio a Forlì; L’agenzia Olympia di Navigazione: Il sistema funziona, lo dicono i dati. Ora servono fondi per finire i lavori; Zls, oggi il vertice a Venezia - La Voce di Rovigo.

Zona logistica semplificata, insediato il Comitato di indirizzo - Un risultato frutto del lavoro della Regione e dell'incessante azione politica del PD” ... toscanamedianews.it scrive

Zona logistica semplificata Toscana, insediato il Comitato di indirizzo - L'assessore Marras: "E' l'inizio di una nuova fase per il rilancio dei territori interessati" ... Da maremmanews.it