Zona industriale presentato il cronoprogramma da 50 milioni | lavori su strade fognature e verde urbano

È stato presentato oggi negli uffici del Comune di Catania, alla presenza del sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino, il cronoprogramma operativo dell'intervento di riqualificazione della zona industriale di Catania, finanziato dalla Regione Siciliana con 50 milioni di euro provenienti dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Decoro urbano zona industriale, iniziati i lavori di manutenzione del verde - GALATINA - Sono iniziati i lavori di taglio dell’erba su tutta la zona industriale di Galatina nel programma di decoro urbano e sicurezza da garantire all’area.

Zona industriale di Case Castagnoli, si caldeggia un food truck per i 400 lavoratori impegnati ogni giorno - Il Comune di Cesena continua a sostenere lo sviluppo delle aree produttive del territorio, con particolare attenzione alle esigenze concrete di imprese e lavoratori.

Incendio in zona industriale a Imola: le fiamme in un cantiere vicino all’autostrada - Paura nella zona industriale di Imola, dove oggi poco dopo pranzo è divampato un principio di incendio in un cantiere vicino al McDonald’s, nell’area dell’ex Benati, a pochi metri dall'autostrada.

È stato presentato al Comune di Catania il cronoprogramma operativo dell'intervento di riqualificazione della zona industriale della città, finanziato dalla Regione Siciliana con 50 milioni di euro pr ...

Svolta per la zona industriale di Catania, c’è il cronoprogramma dei lavori. Tamajo: “Investimento da 50 milioni” - C'è finalmente un cronoprogramma operativo per i lavori di riqualificazione della zona industriale di Catania, una delle aree più ampie e fondamentali per l'economia del capoluogo etneo e della Sicili ... msn.com scrive