Zelensky ' per la pace servono colloqui diretti con Putin'

"Abbiamo ascoltato le dichiarazioni dalla Russia. Se questi sono segnali di una reale volontà di porre fine alla guerra con dignità e stabilire una pace veramente duratura - e non un tentativo di guadagnare tempo - allora l' Ucraina ribadisce la disponibilità a incontrarsi a livello di leader in qualsiasi momento". Lo ha detto Volodymyr Zelensky su X. "Capiamo chi prende le decisioni in Russia e chi deve porre fine a questa guerra. Proponiamo di passare da scambi, dichiarazioni e incontri a livello tecnico a colloqui tra leader. L'America lo ha proposto. L'Ucraina lo ha sostenuto. È necessaria la disponibilità della Russia".

Putin: "La pace garantisca la sicurezza di Russia e Ucraina". Zelensky: servono colloqui diretti con il leader di Mosca - I negoziatori ucraini, ha aggiunto il presidente russo, hanno ventilato l'idea che questa soluzione venga trovata in un quadro di «sicurezza europea» in generale».