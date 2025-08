Zelensky ' 31 vittime nell' attacco russo di ieri a Kiev'

Il bilancio delle vittime dell' attacco russo di giovedì notte su Kiev è salito a 31, tra cui cinque bambini, il più piccolo dei quali aveva solo due anni: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che i feriti sono 159, dei quali 16 sono bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, '31 vittime nell'attacco russo di ieri a Kiev'

Ucraina, numerosi attacchi russi in diverse regioni: vittime | Zelensky: pronti a qualsiasi forma diplomazia che produca risultati - Massiccio attacco russo su Kiev. Russia e Ucraina confermano lo scambio di prigionieri: "Liberati 307 soldati a testa"

007 di Kiev: colpito ponte di Crimea, senza vittime civili. No di Mosca a vertice Putin-Zelensky-Trump. Yermak in Usa - I servizi di sicurezza ucraini hanno condotto un'altra operazione unica nel suo genere e hanno colpito, per la terza volta, il ponte di Crimea.

Le nuove proteste in piazza e i bombardamenti di Putin su Kyiv. Almeno 6 le vittime dell'attacco russo nella notte. Poco prima, circa 1500 manifestanti si radunavano di fronte al teatro Ivan Franko, dopo l'errore ammesso da Zelensky. Di Federico Varese Vai su X

Ucraina, maxi attacco della Russia: 8 morti, anche un bimbo. Zelensky: "Terroristi" - Dal canto suo l'esercito russo ha reso noto di aver conquistato la città di Chasiv Yar, un'importante roccaforte dell'esercito ucraino nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Lo riporta msn.com