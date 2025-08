Zazzaroni spiazza e ammette | L’Atalanta non ha mai fatto un prezzo per Lookman! Ci sono cascato anche io Lui sarebbe già a Milano da settimane se non fosse successo…

Zazzaroni spiazza e ammette: «L’Atalanta non ha mai fatto un prezzo per Lookman! Ci sono cascato anche io. Lui sarebbe giĂ a Milano se.». Continua il pressing del calciomercato Inter su Ademola Lookman, attaccante esterno classe 1997 che l’ Atalanta continua a considerare un elemento chiave. Nonostante l’ultima offerta avanzata dal club nerazzurro – 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi – la risposta da parte della societĂ bergamasca ancora non è arrivata, lasciando la trattativa in una fase di stallo. Lookman-Inter, il nodo resta la valutazione: Atalanta senza prezzo ufficiale. A gettare ulteriore incertezza sulla trattativa è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto attraverso il proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni spiazza e ammette: «L’Atalanta non ha mai fatto un prezzo per Lookman! Ci sono cascato anche io. Lui sarebbe giĂ a Milano da settimane se non fosse successo…»

In questa notizia si parla di: lookman - atalanta - spiazza - ammette

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio! NovitĂ importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta.

Lookman in forse per la sfida con la Roma. Genoa-Atalanta tra sabato 17 e domenica 18 - SERIE A. Due le notizie principali di venerdì 9 maggio: Ademola Lookman è in dubbio per il match di lunedì 12 al Gewiss Stadium per un guaio muscolare e Genoa-Atalanta da domenica 18 potrebbe essere anticipata a sabato 17.

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: il VIDEO della rete del nigeriano.

Lookman-Inter, a che punto siamo? L'offerta che scade e la posizione dell'Atalanta - I procuratori dell’attaccante restano a Bergamo per seguire l’evolversi della situazione: Ademola vuole solo i nerazzurri ... Segnala tuttosport.com

Atalanta, Percassi fa chiarezza: “Tutta la verità su Lookman all’Inter!” - Inter, con l'ad dell'Atalanta Percassi che ha fatto chiarezza: ecco come stanno al momento le cose ... Riporta fantamaster.it