Zambelli al giudice | Io innocente vittima di persecuzione politica

(Adnkronos) – “Sono innocente, sono vittima di una persecuzione politica”. Lo ha detto la deputata brasiliana Carla Zambelli, arrestata il 29 luglio scorso a Roma, nel corso dell’interrogatorio di garanzia presso la Corte di Appello capitolina. La difesa, l’avvocato Angelo Alessandro Sammarco, ha chiesto la scarcerazione della sua assistita, presente oggi in aula. La decisione . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Come si è arrivati all'arresto di Carla Zambelli, la deputata italo-brasiliana condannata per hackeraggio - Il fermo a Roma della rappresentante del Parlamento brasiliano, con doppia cittadinanza, è stato il frutto di un lavoro coordinato tra Polizia federale brasiliana, Polizia italiana e Interpol. Scrive ilfoglio.it

