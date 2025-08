YOUNGJAE dei GOT7 e l’arte dell’attesa | Fermata è la sua promessa di ritorno ai fan

Ci sono addii che non hanno bisogno di lacrime, soltanto di note sospese, lasciate vibrare nell’aria come promesse di ritorno. È così che YOUNGJAE, voce potente e anima delicata dei GOT7, ha deciso di salutare i suoi fan prima della partenza per il servizio militare obbligatorio. Nessun clamore, nessuna dichiarazione drammatica: soltanto musica, l’unico linguaggio che da sempre sa parlare dritto al cuore degli Ahgase. Fermata, il suo ultimo digital single, è un titolo che dice tutto: una pausa, un respiro condiviso, un invito a restare lì, in attesa, sapendo che il viaggio continuerà . Le due tracce che compongono il progetto non sono semplici canzoni, ma piccoli messaggi incisi tra un’assenza e la promessa di ritrovarsi. 🔗 Leggi su Panorama.it

