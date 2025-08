Yellowstone spinoff di beth e rip rinviato | tutto quello che devi sapere

Il mondo di Yellowstone si prepara a nuove evoluzioni, con diversi progetti in fase di sviluppo che promettono di ampliare ulteriormente il franchise. Dopo la conclusione della quinta stagione, parte seconda, avvenuta lo scorso dicembre, i fan sono in attesa di scoprire le prossime produzioni legate alla serie originale. Tra queste, spicca il tanto atteso spin-off dedicato a Beth e Rip, interpretati rispettivamente da Kelly Reilly e Cole Hauser. Le recenti comunicazioni ufficiali hanno annunciato un ritardo nella messa in onda di questo progetto. il rinvio dello spin-off di beth e rip. la data di debutto prevista per il 2025 non sarà più rispettata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

