XBOX Xbox Content Archive Tool XCAT v1.08 | Preserva i DLC Perduti della Xbox Originale

Se sei un appassionato di¬† Xbox Originale ¬†e ti interessa preservare¬† DLC, aggiornamenti e contenuti perduti, allora¬† Xbox Content Archive Tool (XCAT) ¬†√® lo strumento che fa per te! Cos‚Äô√® XCAT?. XCAT ¬†√® un‚Äôutility che gira direttamente sulla tua¬† Xbox Originale ¬†e aiuta a trovare¬† contenuti non ancora archiviati, come DLC, aggiornamenti di giochi, skin per dashboard homebrew e altri file rari. Una volta individuati, questi file vengono caricati sui server del¬† Team XCAT ¬†per essere analizzati, catalogati e conservati per la comunit√†. Con la versione¬† v1.08, XCAT √® pi√Ļ veloce che mai, grazie a un¬† incremento di velocit√† 2x ¬†e a un¬† miglioramento nella gestione degli errori! XCAT Launcher: Sempre Aggiornato!