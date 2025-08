Wwe summerslam 2025 orario di inizio uk per streaming live su netflix

Il SummerSlam 2025 si conferma come l’evento piĂą atteso dell’estate nel mondo della WWE, offrendo un’esperienza di due notti che promette spettacolo e grandi emozioni. Per la prima volta, questa manifestazione si svolge in modalitĂ doppia, presso lo Stadium MetLife di New Jersey, con numerosi incontri di alto livello e la presenza di alcuni tra i piĂą grandi nomi del wrestling mondiale. quando si svolge il wwe summerSlam 2025?. La kermesse si terrĂ nel fine settimana del 2 e 3 agosto, con gli incontri trasmessi in diretta alle ore 23:00 per gli spettatori britannici. Due serate ricche di sfide che coinvolgono i migliori atleti della federazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wwe summerslam 2025 orario di inizio uk per streaming live su netflix

In questa notizia si parla di: summerslam - orario - inizio - streaming

Road to #SummerSlam – la programmazione speciale su #DMAX è pronta a scaldare il ring. Sabato 2 agosto 23:15 - #RAW Domenica 3 agosto 23:15 - #SmackDown Vai su Facebook

Tutto quello che bisogna sapere per guardare #WWE #SummerSlam in Italia #TSOW // #TSOS Vai su X

Tennis · ATP Toronto e WTA Montreal 2025: programma, orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming del Canadian Open 2025; WWE Money in the Bank 2025: card e come vederlo in streaming; WWE Night of Champions 2025: orario italiano, dove vederlo e tabellone dell’evento.

WWE SummerSlam 2025: orario d’inizio e dove vederlo in diretta streaming - WWE SummerSlam 2025: ecco tutte le info in merito allo show, dall’orario d’inizio al dove seguirlo in diretta streaming ... Segnala generationsport.it