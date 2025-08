WWE | Speed è già stato cancellato?

Il lancio di Speed come programma della WWE trasmesso in esclusiva su X aveva diviso i fan: da un lato chi riteneva interessante il concept, con incontri di 3 minuti trasmessi interamente su X, e dall’altro chi invece riteneva che fosse solo una trovata commerciale che non avrebbe portato nessun beneficio a lungo termine. E in effetti, ad esclusione della breve apparizione del titolo attorno alla cintura di Sol Ruca a NXT qualche settimana fa, le cinture di Speed non sono mai state nemmeno menzionate in TV, e sono sempre rimaste confinate sull’ex Twitter. Ma anche sul social network da un po’ di tempo non arrivano aggiornamenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

