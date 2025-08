Il torneo WTA di Montreal torna in campo per dare il via ai sedicesimi di finale, le prime a scendere in campo sono le giocatrici della parte alta del tabellone.  Coco Gauff, testa di serie numero uno, rimonta un set prima di approdare agli ottavi di finale. Termina in anticipo il torneo della russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 4, e della statunitense Emma Navarro, ottava favorita del seeding. La statunitense McCartney Kessler firma la grande sorpresa di giornata ed elimina 7-6(5) 6-4, in un’ora e quarantadue minuti, la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 4. Rimonta vincente per la statunitense Coco Gauff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Montreal 2025, Coco Gauff approda agli ottavi di finale. Fuori Andreeva e Navarro