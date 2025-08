WSJ | Kiev costruisce fortificazioni con blocchi di cemento e filo spinato

Secondo il Wall Street Journal, a Kiev si sta sviluppando un 'ambizioso' progetto di fortificazioni che comprende diversi livelli di difesa.

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: la guerra 2.0 di Kiev per fermare Putin.

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente ... - Armi Usa per Kiev sono bloccate in Polonia Le armi statunitensi già presenti in Polonia, dirette all'Ucraina, sono state bloccate, compresi sistemi avanzati di difesa aerea e missili di precisione. Segnala ilgiornale.it

Wsj, missili e antiaerea Usa per Kiev bloccati in Polonia - Dopo che il Pentagono ha deciso di interrompere l'invio di forniture di missili e munizioni che aveva promesso all'Ucraina, anche le armi statunitensi già arrivate in Polonia e dirette verso l ... Da ansa.it