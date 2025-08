Witkoff sbarca in Israele dopo sei mesi

Ieri il Washington Post ha pubblicato nomi, età , in alcuni casi con l’aggiunta di foto e brevi commenti, dei 18.500 bambini uccisi a Gaza, parte considerevole dei 60mila palestinesi uccisi finora (si tratta dei morti accertati: solo successivamente si avrà forse contezza della reale portata dello sterminio). Un funebre elenco non nuovo, già al Jazeera e altre testate ne hanno pubblicato l’analogo. Ma il fatto che a farlo sia stato il Washington Post, il media portante dell’Impero insieme al gemello New York Times e testata di riferimento dei repubblicani al potere, è una notizia. Il mondo non sopporta più il mattatoio messo su da Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Witkoff sbarca in Israele dopo sei mesi

Il conflitto nella striscia di Gaza.

Gaza, incontro Witkoff-Netanyahu. «Con Hamas stop accordi parziali». Casa Bianca: «Colloquio molto produttivo» - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff arriva in Israele dopo aver rinviato la visita nelle scorse settimane ... ilmessaggero.it scrive

