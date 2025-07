Witkoff e Netanyahu basta intese parziali con Hamas | Tajani | Accoglieremo 50 palestinesi disposta una spesa di 5 milioni di euro

Gaza, la vicepresidente Ue Ribera: "Le immagini della fame nella Striscia come Auschwitz, questo spettacolo è intollerabile e inumano". Witkoff e Netanyahu, "basta intese parziali con Hamas" | Tajani: "Accoglieremo 50 palestinesi, disposta una spesa di 5 milioni di euro"

Netanyahu a Washington vede Rubio e Witkoff - Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha incontrato questa sera, presso Blair House a Washington, il segretario di Stato americano, Marco Rubio.

Gaza, Netanyahu: "Accettiamo la nuova proposta di Witkoff sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi" - Gb critica Tel Aviv: "Le nuove colonie sono un deliberato ostacolo alla pace". Il premier israeliano: "Nella Striscia non c'è carestia, la popolazione è in carne e non fa esercizio"

Gaza, Netanyahu: “Accettiamo nuova proposta Witkoff” - Su Gaza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto alle famiglie degli ostaggi incontrate oggi che “ Israele accetta la nuova proposta Witkoff ” sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

Germania: 'Serve uno Stato palestinese'. Usa-Israele: 'Basta intese con Hamas'; Netanyahu: Altri Paesi si uniscano nel lancio di aiuti. Israele dà a Hamas un documento in 3 punti - Aggiornamento del 30 Luglio delle ore 23:38; Israele - Hamas, le news del 23 luglio. Gaza, 10 morti di fame in 24 ore. Israele: “È Hamas a causare la carestia”.

Netanyahu: “Siamo vicini a liberare gli ostaggi”. Witkoff oggi in missione - L’inviato di Trump intende visitare i centri di aiuti a Gaza e rianimare il negoziato. Secondo repubblica.it

Trump a Netanyahu: “Basta guerra a Gaza”. E Bibi lo candida al ... - Naufragio di un battello turistico in Vietnam: 18 i morti Cena alla Casa Bianca, Trump a Netanyahu: “Basta guerra a Gaza”. Segnala repubblica.it