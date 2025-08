Witkoff a Gaza per gli aiuti Trump | Hamas si arrenda Pizzaballa | la fame è realtà

Una cosa √® certa, Steve Witkoff non va a Gaza per niente. E sicuramente l'argomento della fame nella Striscia e della fallimentare distribuzione degli aiuti da parte della Gaza Humanitarian Foundation √® stato al centro del suo colloquio di ieri con Benjamin Netanyahu. Ma in quel colloquio - definito "assai produttivo" dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt - √® stata concordata anche la nuova strategia nella trattativa sugli ostaggi. Secondo alcune fonti, il recente rifiuto di Hamas avrebbe convinto americani e israeliani ad adottare un piano per la liberazione di tutti i rapiti, il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

