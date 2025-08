Will Smith torna a Pisa | foto ricordo sul prato vietato

Will Smith è tornato a Pisa. L’attore americano ha fatto tappa ancora una volta nella cittĂ toscana, lasciandosi immortalare in uno scatto ricordo accanto alla celebre Torre pendente. La visita, accolta con entusiasmo anche dal Comune di Pisa, è stata celebrata con un post ironico: “Grazie per questa nuova visita. per la prossima volta però ricordiamo anche a lui che è vietato calpestare il prato di Piazza dei Miracoli ”. Un piccolo scivolone sul tappeto verde, infatti, non è sfuggito agli occhi attenti di chi conosce le regole del sito Unesco. Ma l’accoglienza per la star di Hollywood resta calorosa, con la speranza di rivederlo presto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Will Smith torna a Pisa: foto ricordo (sul prato vietato)

Will Smith come il classico turista in giro per Pisa prima dell'evento a Forte dei Marmi con Matteo Bocelli.

Will Smith non resiste al selfie con la Torre; Bocelli tra le stelle. L'emozione di Will Smith.

Will Smith a Pisa: classiche foto mentre «sorregge» la Torre - L'attore e cantante Usa era in Toscana per un evento a Villa Alpebella a Forte dei Marmi

Will Smith in visita a Pisa: classiche foto mentre regge la Torre - Will Smith era atteso come performer al Big Art Festival a Villa Alpebella, Forte dei Marmi, proprietà di Andrea Bocelli.