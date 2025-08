West Nile Virus l?Italia è al primo posto in Europa | contagi umani in aumento decessi e focolai dal Lazio alla Campania

West Nile torna a colpire e l?Italia guida la classifica europea per numero di casi umani nel 2025. A dirlo è l?Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle.

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

Gli uccelli non trasmettono il virus direttamente, ma sono al centro della rete che alimenta la diffusione del West Nile in Italia. Sempre più casi e focolai, anche dove prima non c’erano ? Vai su Facebook

West Nile, picco di casi tra Lazio e Campania: scatta l’allarme al Sud ma gli esperti rassicurano Vai su X

West Nile, Italia al primo posto in Europa per casi nell'uomo: il report Ecdc; West Nile virus: crescono i casi in Italia, rafforzate le misure di prevenzione

West Nile in Italia, il bollettino dell’Iss: da 32 a 89 contagi in sette giorni e 9 morti da inizio anno - Lo rende noto l’Istituto superiore di sanità (Iss) nel suo ultimo bollettino del Sistema nazionale di sorveglianza. Lo riporta fanpage.it

West Nile Virus, l’Italia è al primo posto in Europa: contagi umani in aumento, decessi e focolai dal Lazio alla Campania - West Nile torna a colpire e l’Italia guida la classifica europea per numero di casi umani nel 2025. Da msn.com