Cos'è la febbre del Nilo, come ci si infetta e quali sono i reali pericoli per la salute umana: lo spiega a Fanpage.it il dott. Alessandro Perrella, direttore dell'UnitĂ Operativa Complessa malattie infettive emergenti dell'ospedale Cotugno di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

West Nile, parla l'esperto: Questo virus lo conosciamo bene. Niente panico, non è una pandemia

