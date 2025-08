West Nile in tutta Italia casi quasi triplicati in una settimana

Vista sdoppiata, febbre oltre i 41 gradi e un malessere improvviso: così è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Catania un uomo di 74 anni. I medici hanno confermato che si tratta del primo contagiato di virus West Nile registrato in città . Originario del Casertano e immunodepresso, è ricoverato in rianimazione. In tutta Italia i casi sono quasi triplicati in una settimana: da 32 a 89, secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità . Le vittime da inizio anno salgono a nove, tutte persone fragili o con patologie pregresse. Il virus è stato rilevato anche in Puglia, anche se - spiegano gli esperti - nella stragrande maggioranza dei casi l'agente patogeno che si trasmette con la puntura di uno specifico tipo di zanzara, non dà sintomi, o si presenta in forma molto lieve. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - West Nile, in tutta Italia casi quasi triplicati in una settimana

In questa notizia si parla di: west - nile - tutta - italia

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

I CONSIGLI DELL'ULSS 6 CONTRO IL VIRUS WEST NILE - Prolifera in tutta Italia il West Nile virus e per limitarne la diffusione è tempo che ognuno di noi... Vai su Facebook

Il West Nile è un virus trasmesso dalle zanzare, che si sta diffondendo anche in Italia. Non esistono vaccini né cure specifiche: occorre proteggersi dall'infezione seguendo semplici regole da adottare per tutta l'estate. Vai su X

West Nile, in tutta Italia casi quasi triplicati in una settimana; Virus West Nile, primo caso a Catania, è un 74enne di Caserta, stimate oltre 10mila infezioni in tutta Italia; West Nile, nuovi casi in Italia. Limitazioni su donazioni sangue ma niente allarmismi.

Virus West Nile, primo caso a Catania, è un 74enne di Caserta, stimate oltre 10mila infezioni in tutta Italia - Un uomo di 74 anni è stato ricoverato all'ospedale di Catania perché affetto dal virus West Nile: è il primo caso confermato in città ... Riporta virgilio.it

In Italia 89 casi di West Nile, in sette giorni sono più che raddoppiati - Sono più che raddoppiati nell'arco di sette giorni, passando da 32 a 89, i casi confermati di virus West Nile notificati all'Istituto superiore di sanità (Iss). Come scrive ansa.it